В выходные в Башкирии потеплеет до +19°

В воскресенье, 11 октября, местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10°, при прояснениях до 0°, днем +13, +18°.
В понедельник, 12 октября, будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8°, местами до -2°, днем +14, +19°.
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