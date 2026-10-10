В Башкирии пациент после суда получил положенные лекарства

Прокуратура Чишминского района провела проверку по обращению 55-летнего местного жителя о нарушении его прав. Установлено, что с 2023 года мужчина состоит на диспансерном учете в медицинской организации в связи с наличием неврологического заболевания, является инвалидом и нуждается в приеме нескольких видов лекарственных препаратов.
Выписанные ему рецепты ставились на отсроченное обслуживание, что послужило основанием для самостоятельного приобретения пациентом медикаментов на общую сумму свыше 33 тыс. рублей.
Прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении расходов, затраченных на покупку лекарств.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.
После вмешательства прокуратуры пациент обеспечен положенным препаратом, сообщили в пресс-службе ведомства.
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