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11:04 (UTC+5), 10 Октября 2026

В Башкирии пациент после суда получил положенные лекарства

В Чишминском районе прокуратура в судебном порядке защитила права мужчины на лекарственное обеспечение.

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Рустем Сагитов

Прокуратура Чишминского района провела проверку по обращению 55-летнего местного жителя о нарушении его прав. Установлено, что с 2023 года мужчина состоит на диспансерном учете в медицинской организации в связи с наличием неврологического заболевания, является инвалидом и нуждается в приеме нескольких видов лекарственных препаратов.

Выписанные ему рецепты ставились на отсроченное обслуживание, что послужило основанием для самостоятельного приобретения пациентом медикаментов на общую сумму свыше 33 тыс. рублей.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении расходов, затраченных на покупку лекарств.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

После вмешательства прокуратуры пациент обеспечен положенным препаратом, сообщили в пресс-службе ведомства.

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