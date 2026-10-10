Дачники под Уфой остались без света

Предварительная причина — обрыв провода большегрузом. Управляющая компания сообщила дачникам, что ремонтных бригад нет, и восстанавливать линию некому. Официально на своем сайте компания пишет, что по Уфимскому району отключений на 8–10 октября не было.

— Вечером 8 октября, в четверг, уже света не было. Люди на выходные приехали, многие живут там, чат уже «взрывается» от сообщений, — сообщила одна из жительниц. — Раньше так уже было, но проблема решалась в течение суток.

Генератор на 44 киловатта, который установили временно, не работает, отметили дачники.