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15:20 (UTC+5), 10 Октября 2026

Александр Шельдяев призвал делиться фото и видео красивых мест Башкирии

И.о. премьер-министра правительства Башкирии Александр Шельдяев рассказал в преддверии Дня Республики о красоте местной природы и призвал делиться ею.

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Александр Шельдяев Канал в МАХ
Фото: Александр Шельдяев | Канал в МАХ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

«Этим летом вместе с семьей я побывал в одном из самых живописных уголков нашей республики — в Караидельском районе. Этот край покоряет своей первозданной природой, свежий воздух, красивые пейзажи — и в этой тишине особенно ясно чувствуешь связь с родной землей. На фото — тот самый момент, когда хочется просто остановиться и сказать, как же здесь хорошо!» — поделился с подписчиками своего канала Шельдяев.

Он отметил, что Караидельский район имеет большой туристический потенциал, планируется наращивать привлечение туристов и в северо-восточную часть республики.

В честь Дня Республики Александр Шельдяев попросил читателей показать, насколько красив и многогранен наш край — через фотоснимки и личные истории.

«Давайте делиться в ленте фотографиями или короткими видео самых любимых и живописных мест нашего Башкортостана. Это может быть место, где вы выросли, куда любите возвращаться или которое просто поразило вас своей красотой. Пусть каждый кадр будет не просто снимком, а маленькой историей о родном крае», — написал чиновник и призвал оттмечать публикации хештегами #МойБашкортостан и #ДеньРеспублики.

«Вместе соберём целую галерею любимых уголков нашей республики!» — отметил Шельдяев.

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