Жителей Башкирии ждут трёхдневные выходные

Предстоящие выходные в Башкирии будут трехдневными. 11 октября отмечается День Республики Башкортостан — это нерабочий праздничный день. В 2026 году он приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день — на 12 октября.
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе у жителей республики выходные продлятся три дня — 10, 11 и 12 октября, уточнили в региональном минтруде.
Тем, кто находится в отпуске, тоже повезло: отпуск станет на один день длиннее. 11 октября — День республики — не включается в число календарных дней отдыха.
Что касается пятницы, 9 октября, то этот день будет обычным и не сокращается. Дело в том, что по трудовому законодательству работа сокращается на один час только накануне нерабочего праздничного дня, а праздничный выходной наступает только через день.
Добавим, что в ноябре нас ждёт еще один дополнительный выходной день — 4 ноября, в День народного единства. Праздник выпадает на среду, поэтому длинных выходных подряд не получится.
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