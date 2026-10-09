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11:32 (UTC+5), 09 Октября 2026

В Уфе к 130-летию Шагита Худайбердина возложили цветы к его памятнику

Накануне празднования Дня республики на площади перед памятником журналисту и революционеру собрались представители республиканских печатных и электронных СМИ, председатели местных отделений Союза журналистов РБ, члены правления, лауреаты премии Шагита Худайбердина, ветераны журналистики.

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Юлай Каримов предоставлено «Башинформу»
Фото: Юлай Каримов | предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

– Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить особое событие – 130-летие со дня рождения видного государственного и общественного деятеля, одного из основателей башкирской журналистики Шагита Худайбердина, – сказал председатель Союза журналистов Башкортостана Вадут Исхаков. – Его жизненный путь поражает: всего 28 лет земной жизни – и целая эпоха в истории башкирской журналистики. Шагит Худайбердин успел сделать столько, сколько другим не удаётся за долгую карьеру: он не просто писал – он формировал саму культуру честного слова. В его судьбе соединились гражданская смелость, преданность делу и редкое умение словом менять реальность. Сегодня, в год его 130‑летия, особенно ясно: наследие измеряется не годами, а тем, как долго живёт сказанное слово.

Заместитель руководителя агентства по печати и СМИ РБ Марат Газизов подчеркнул, что Шагит Худайбердин был и остается символом башкирской журналистики:

– Он жил в очень непростое время – шла Гражданская война, строительство нашей государственности, и при этом журналистика играла в те годы очень важную роль. В каждом национальном воинском подразделении в годы Гражданской войны была своя газета. Конечно, роль людей, которые в ней работали, для победы и строительства государства была очень большой. Память о Шагите Худайбердине по-прежнему живет в наших сердцах, и премия Шагита Худайбердина является одним из символов уважения республики к его имени и памяти. Благодаря поддержке Главы Башкортостана Радия Хабирова премия обрела очень серьезные размеры, и в этом году на премию пришло рекордное количество работ – от 32 участников. У всех работ очень серьезное качество, так что это не может не вызывать уважения к нашим коллегам. 

Марат Газизов напомнил, что в условиях СВО труд журналиста приобрел особое значение. Башкирия первой в России приняла закон о военкорах, каждый из журналистов вносит огромный вклад в формирование гражданской позиции, сознания подрастающего поколения и в общую победу. 

Генеральный директор АО «Издательский дом «Республика Башкортостан», лауреат премии Шагита Худайбердина Зульфия Рахматуллина отметила, что Дом печати и памятник Худайбердину возле него – уникальное место, объединяющее башкирских журналистов. Здесь 2-3 раза в год проходят мероприятия – где журналисты не только отдают дань памяти старшему коллеге, но и получают награды, общаются, обмениваются опытом.

С праздником коллег поздравили известные тележурналисты – лауреаты премии имени Худайбердина Шаура Гильманова и Гульдария Юсупова. В рамках мероприятия главного редактора газеты «Коммунист Башкортостана» Дмитрия Ефремова в связи с 50-летней юбилейной датой творческой работы в журналистике наградили медалью Союза журналистов России – «Честь. Достоинство. Профессионализм».

Во время возложения цветов к памятнику, как примета непростого времени, в которое мы живем, зазвучали сирены – шла плановая проверка систем оповещения. В завершение мероприятия журналисты сфотографировались на память.

Юлай Каримов предоставлено "Башинформу"
Юлай Каримов предоставлено "Башинформу"
Юлай Каримов предоставлено "Башинформу"
Юлай Каримов предоставлено "Башинформу"
Юлай Каримов предоставлено "Башинформу"
Юлай Каримов предоставлено "Башинформу"
Юлай Каримов предоставлено "Башинформу"
Юлай Каримов предоставлено "Башинформу"
Юлай Каримов предоставлено "Башинформу"
Юлай Каримов предоставлено "Башинформу"
Юлай Каримов предоставлено "Башинформу"
Юлай Каримов предоставлено "Башинформу"
Фото: Юлай Каримов | предоставлено "Башинформу"
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