В Уфе к 130-летию Шагита Худайбердина возложили цветы к его памятнику

– Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить особое событие – 130-летие со дня рождения видного государственного и общественного деятеля, одного из основателей башкирской журналистики Шагита Худайбердина, – сказал председатель Союза журналистов Башкортостана Вадут Исхаков. – Его жизненный путь поражает: всего 28 лет земной жизни – и целая эпоха в истории башкирской журналистики. Шагит Худайбердин успел сделать столько, сколько другим не удаётся за долгую карьеру: он не просто писал – он формировал саму культуру честного слова. В его судьбе соединились гражданская смелость, преданность делу и редкое умение словом менять реальность. Сегодня, в год его 130‑летия, особенно ясно: наследие измеряется не годами, а тем, как долго живёт сказанное слово.

Заместитель руководителя агентства по печати и СМИ РБ Марат Газизов подчеркнул, что Шагит Худайбердин был и остается символом башкирской журналистики:

– Он жил в очень непростое время – шла Гражданская война, строительство нашей государственности, и при этом журналистика играла в те годы очень важную роль. В каждом национальном воинском подразделении в годы Гражданской войны была своя газета. Конечно, роль людей, которые в ней работали, для победы и строительства государства была очень большой. Память о Шагите Худайбердине по-прежнему живет в наших сердцах, и премия Шагита Худайбердина является одним из символов уважения республики к его имени и памяти. Благодаря поддержке Главы Башкортостана Радия Хабирова премия обрела очень серьезные размеры, и в этом году на премию пришло рекордное количество работ – от 32 участников. У всех работ очень серьезное качество, так что это не может не вызывать уважения к нашим коллегам.

Марат Газизов напомнил, что в условиях СВО труд журналиста приобрел особое значение. Башкирия первой в России приняла закон о военкорах, каждый из журналистов вносит огромный вклад в формирование гражданской позиции, сознания подрастающего поколения и в общую победу.

Генеральный директор АО «Издательский дом «Республика Башкортостан», лауреат премии Шагита Худайбердина Зульфия Рахматуллина отметила, что Дом печати и памятник Худайбердину возле него – уникальное место, объединяющее башкирских журналистов. Здесь 2-3 раза в год проходят мероприятия – где журналисты не только отдают дань памяти старшему коллеге, но и получают награды, общаются, обмениваются опытом.

С праздником коллег поздравили известные тележурналисты – лауреаты премии имени Худайбердина Шаура Гильманова и Гульдария Юсупова. В рамках мероприятия главного редактора газеты «Коммунист Башкортостана» Дмитрия Ефремова в связи с 50-летней юбилейной датой творческой работы в журналистике наградили медалью Союза журналистов России – «Честь. Достоинство. Профессионализм».

Во время возложения цветов к памятнику, как примета непростого времени, в которое мы живем, зазвучали сирены – шла плановая проверка систем оповещения. В завершение мероприятия журналисты сфотографировались на память.