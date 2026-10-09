В Сибае ко Дню Республики открыли обновленную спортшколу

Спортивная школа в Сибае, закрытая 10 лет назад из-за необходимости ремонта, вновь открыла свои двери. Масштабное обновление исторического здания, построенного еще в 1969 году, стало для города символичным подарком ко Дню Республики Башкортостан. Теперь у юных спортсменов и любителей активного образа жизни появилось современное пространство для тренировок.
Масштабный ремонт полностью преобразил здание. Специалисты обновили кровлю, фасад и инженерные сети, установили современные окна. Внутри пространство переоборудовали под текущие нужды — расширили раздевалки, а для тренировок теперь доступны полностью оснащенные тренажерный и основной спортивные залы, а также специальная зона для занятий лечебной физкультурой с водными процедурами.
В обновленной школе будут развивать игровые виды спорта – футбол, баскетбол, волейбол и большой теннис. Вторую жизнь объекту помогла дать компания «Полиметалл».
«В прошлом году «Полиметалл» и администрация Сибая заключили первое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Сегодня мы видим реальный результат совместной работы по улучшению качества жизни сибайцев – у юных спортсменов и всех любителей активного образа жизни появилось современное пространство для тренировок и соревнований. На комплексное обновление спортшколы компания направила почти 28 млн рублей. Развитие социальной сферы территорий, где действуют производства компании, – наш безусловный приоритет», – отметил директор Уральского филиала компании «Полиметалл» Андрей Новиков.
«Год назад у нас появился хороший социально-экономический партнер, и мы обозначили программу по модернизации различных объектов на территории нашего городского округа. Сегодня мы видим один из проектов по капитальному ремонту старой спортивной школы, которая сегодня получила новое хорошее название – спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк». Надеюсь на то, что в этих стенах вырастут новые чемпионы, новые спортивные звезды, которые будут защищать честь нашего города на соревнованиях различного уровня», – подчеркнул глава Сибая Сергей Озерцов в ходе открытия.
На торжественной церемония открытия перед жителями Сибая выступили творческие коллективы. Также Андрей Новиков и Сергей Озерцов дали символический свисток в новом спортивном зале. К занятиям приступили юные спортсмены – волейболисты, баскетболисты.
Напомним, в 2026 году предприятие также заключило соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с Республикой Башкортостан – до 2038 года компания направит на социальную сферу региона 6,75 млрд рублей. Приоритеты документа – повышение качества жизни людей, создание рабочих мест и стабильные налоговые поступления.
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