Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о достижениях региона

Несмотря на экономические вызовы и санкции, Башкортостан сохраняет экономическую устойчивость и рост инвестиций. Радий Хабиров сегодня на торжественном мероприятии, посвященном Дню республики, отметил, что регион по праву гордится успехами своей промышленности. В сложных экономических условиях ведущие отрасли – нефтехимия, электроэнергетика, машиностроение, фармацевтика и многие другие успешно решают задачи импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета страны.

«Наши предприятия с начала года увеличили производство на 6,6%. Республика не первый год – в числе лидеров рейтинга эффективности реализации промышленной политики. Башкортостан становится важным центром компетенций в сфере беспилотной авиации. Мы вышли на третье место в федеральном рейтинге «дронификации». Наши стратегические партнёры – компании «Роснефть», «Газпром», «Лукойл» вносят важный вклад в развитие республики. В непростой период нам совместно удалось не допустить топливного кризиса, обеспечить бесперебойное снабжение ГСМ, в первую очередь наших аграриев. Мы благодарим руководство и коллективы предприятий ТЭК за системную работу по обеспечению надежности и безопасности производственных объектов. Важно, что предприятия продолжают вкладывать инвестиции в модернизацию действующих производств, открывают новые. Мы создаем для этого все условия, в том числе расширяем особую экономическую зону «Алга» – одну из самых эффективных в федеральном рейтинге развития промышленной инфраструктуры. В этом году мы вновь стали третьими в Национальном инвестиционном рейтинге. Продолжаем большую комплексную работу по улучшению инфраструктуры для жизни наших граждан. Строим жильё, дороги, модернизируем коммунальные объекты, обновляем общественный транспорт. Делаем всё, чтобы жить в нашей республике было комфортно и безопасно. Башкортостан – в числе лидеров по ключевым показателям этой работы», – рассказал Радий Хабиров.

Аграрии республики завершают уборочную страду. Уже собрано более 3 млн тонн зерна. Активно идет уборка сахарной свёклы. Ожидается хороший урожай по всем культурам.

«Хочу сказать, что за 7 лет экспорт продукции АПК вырос почти в 5 раз, поставки идут в 29 стран. В условиях беспрецедентного внешнего давления мы укрепляем связи с партнёрами из дружественных стран, развиваем промышленную кооперацию. Наращиваем торговлю с Индией, Кыргызстаном, Узбекистаном, Объединёнными Арабскими Эмиратами. Выстроили крепкие связи с Беларусью, Казахстаном, Абхазией. За последний год республику посетили 27 официальных зарубежных делегаций. Каждая такая встреча – это новые договоренности и перспективные проекты», – сказал Радий Хабиров.