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10:40 (UTC+5), 09 Октября 2026

В Башкирии дети показали подвиги героев в эссе и рисунках

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БРО «Боевое братство» предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: БРО «Боевое братство» | предоставлено ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

В Башкирии завершился региональный этап Всероссийского патриотического конкурса творческих работ среди учащейся молодёжи «Память сильнее времени!», организованного Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство».

В 2026 году конкурс проводился под девизом «Народ и армия едины!» и был посвящён боевому и трудовому подвигу поколений воинства и тружеников тыла Советского Союза и современной России, а также 40-летию ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Важно показать уважение подрастающего поколения к ратному подвигу защитников Отечества, повысить гражданскую ответственность молодёжи, отразить эстафету поколений на примере героев СВО и тружеников тыла, а также уделить особое внимание матерям воинов, отметили организаторы.

БРО «Боевое братство» предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: БРО «Боевое братство» | предоставлено ИА «Башинформ»

В этом году в конкурсе приняли участие 3734 школьника. В номинации «Рисунок» лучшими признаны ученик 1 «Д» класса школы «Взлетай» села Булгаково Уфимского района Ансар Мунасипов, ученик 2 «А» класса школы № 1 села Бураево Бураевского района Идель Сахаутдинов, ученица 3 «В» класса школы № 1 имени Героя РФ Станислава Большакова Янаула Аделина Саетгареева и ученица 4 «Ж» класса лицея № 160 Уфы Камила Янбарисова.

В номинации «Сочинение» победу одержали Розалина Фагаманова — ученица 5 «Б» класса лицея имени Героя Советского Союза Минуллы Бадретдинова села Верхние Татышлы Татышлинского района, Артем Никифоров — ученик 6 «А» класса школы имени Рустема Абзалова села Алкино-2 Чишминского района, Елизавета Коваленко — ученица 7 «В» класса школы № 1 села Буздяк Буздякского района, Азалия Салаватова — ученица 8 «А» класса лицея № 5 города Уфа и Ильвина Бахтиярова — ученица 10 «Б» класса школы села Языково Благоварского района.

«В этом году в традиционном конкурсе приняли участие 3734 обучающихся. Победители регионального этапа будут представлены к награждению дипломами и памятными медалями Всероссийской общественной организации ветеранов „Боевое братство“», — отметил руководитель БРО «Боевого братства» Альберт Шагимуратов.

Главный специалист отдела образования управления по гуманитарным вопросам и образованию администрации Кировского района Уфы Алина Буйдакова добавила, что «Боевое братство» создало по-настоящему важный и нужный проект. По её словам, он даёт обучающимся возможность прикоснуться к истории своей семьи и страны, осмыслить подвиг предков и выразить свои чувства через творчество.

«Ребята представили разноплановые работы. Старшеклассники подготовили глубокие эссе о прадедушках и прабабушках, о папах и дядях, об известных героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла, ликвидаторах аварии на ЧАЭС, о героях и участниках СВО. Самые юные участники передали свои впечатления в рисунках. И в каждой работе чувствуется уважение и живая память», — сказала Алина Буйдакова.

БРО «Боевое братство» предоставлено ИА «Башинформ»
БРО «Боевое братство» предоставлено ИА «Башинформ»
БРО «Боевое братство» предоставлено ИА «Башинформ»
БРО «Боевое братство» предоставлено ИА «Башинформ»
БРО «Боевое братство» предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: БРО «Боевое братство» | предоставлено ИА «Башинформ»
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«Мы с огромным трепетом и уважением отнеслись к этой инициативе. В Янаульском районе на базе нашего Дворца молодёжи мы организовали районный этап конкурса, пригласив школьников. Ребята подошли к заданию с невероятной ответственностью. Особенно трогательно было видеть работы тех детей, кого лично коснулась тема СВО, чьи отцы и близкие сейчас находятся на защите Родины. Их искренние слова и творчество тронули каждого из нас до глубины души», — поделилась специалист по социальной работе с молодёжью Дворца молодёжи Янаула Лера Галяува.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что дети Башкирии приняли участие в конкурсе и рассказали о подвиге отцов в зоне СВО.

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