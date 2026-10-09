В Башкирии дети показали подвиги героев в эссе и рисунках

В Башкирии завершился региональный этап Всероссийского патриотического конкурса творческих работ среди учащейся молодёжи «Память сильнее времени!», организованного Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство».
В 2026 году конкурс проводился под девизом «Народ и армия едины!» и был посвящён боевому и трудовому подвигу поколений воинства и тружеников тыла Советского Союза и современной России, а также 40-летию ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Важно показать уважение подрастающего поколения к ратному подвигу защитников Отечества, повысить гражданскую ответственность молодёжи, отразить эстафету поколений на примере героев СВО и тружеников тыла, а также уделить особое внимание матерям воинов, отметили организаторы.
В этом году в конкурсе приняли участие 3734 школьника. В номинации «Рисунок» лучшими признаны ученик 1 «Д» класса школы «Взлетай» села Булгаково Уфимского района Ансар Мунасипов, ученик 2 «А» класса школы № 1 села Бураево Бураевского района Идель Сахаутдинов, ученица 3 «В» класса школы № 1 имени Героя РФ Станислава Большакова Янаула Аделина Саетгареева и ученица 4 «Ж» класса лицея № 160 Уфы Камила Янбарисова.
В номинации «Сочинение» победу одержали Розалина Фагаманова — ученица 5 «Б» класса лицея имени Героя Советского Союза Минуллы Бадретдинова села Верхние Татышлы Татышлинского района, Артем Никифоров — ученик 6 «А» класса школы имени Рустема Абзалова села Алкино-2 Чишминского района, Елизавета Коваленко — ученица 7 «В» класса школы № 1 села Буздяк Буздякского района, Азалия Салаватова — ученица 8 «А» класса лицея № 5 города Уфа и Ильвина Бахтиярова — ученица 10 «Б» класса школы села Языково Благоварского района.
«В этом году в традиционном конкурсе приняли участие 3734 обучающихся. Победители регионального этапа будут представлены к награждению дипломами и памятными медалями Всероссийской общественной организации ветеранов „Боевое братство“», — отметил руководитель БРО «Боевого братства» Альберт Шагимуратов.
Главный специалист отдела образования управления по гуманитарным вопросам и образованию администрации Кировского района Уфы Алина Буйдакова добавила, что «Боевое братство» создало по-настоящему важный и нужный проект. По её словам, он даёт обучающимся возможность прикоснуться к истории своей семьи и страны, осмыслить подвиг предков и выразить свои чувства через творчество.
«Ребята представили разноплановые работы. Старшеклассники подготовили глубокие эссе о прадедушках и прабабушках, о папах и дядях, об известных героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла, ликвидаторах аварии на ЧАЭС, о героях и участниках СВО. Самые юные участники передали свои впечатления в рисунках. И в каждой работе чувствуется уважение и живая память», — сказала Алина Буйдакова.
«Мы с огромным трепетом и уважением отнеслись к этой инициативе. В Янаульском районе на базе нашего Дворца молодёжи мы организовали районный этап конкурса, пригласив школьников. Ребята подошли к заданию с невероятной ответственностью. Особенно трогательно было видеть работы тех детей, кого лично коснулась тема СВО, чьи отцы и близкие сейчас находятся на защите Родины. Их искренние слова и творчество тронули каждого из нас до глубины души», — поделилась специалист по социальной работе с молодёжью Дворца молодёжи Янаула Лера Галяува.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что дети Башкирии приняли участие в конкурсе и рассказали о подвиге отцов в зоне СВО.
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