Туризм становится визитной карточкой Башкирии – Радий Хабиров

В Башкортостане продолжают укреплять систему здравоохранения, повышать доступность и качество оказания медицинской помощи. В республике строят и ремонтируют объекты, оснащают их оборудованием. Возводят ФАПы, врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики, женские консультации. Ежегодная акция «Поезд здоровья» охватывает самые отдалённые сёла. Успехи в модернизации первичного звена ставят в пример другим регионам.
«Большую работу мы проводим в рамках Года большой и дружной семьи. У нас есть выдающиеся семьи, известные на всю страну. Многодетная семья Шабалиных из Давлекановского района стала победителем федерального этапа конкурса "Семья года" в номинации "Семья защитника Отечества". А семья Гиззатуллиных-Черных из Бирска вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Визитной карточкой республики становится туризм. Каждый год мы открываем новые локации, строим к ним удобные дороги. Развиваем придорожный сервис, внедряем цифровые решения. Даём вторую жизнь старинным площадкам. Благодаря федеральной поддержке возрождаем историю горнозаводской цивилизации. Буквально преобразились территории бывших медеплавильных заводов в Верхоторе и Воскресенском. Здесь я благодарен главам муниципалитетов, которые многое делают для возрождения таких уникальных памятных мест. Будем вместе превращать их в популярные туристические локации», – сказал Радий Хабиров на торжественном мероприятии в честь Дня республики.
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