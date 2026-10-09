Стартовал Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности»

Заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова дала старт Всероссийскому конкурсу-премии «Безграничные возможности». Как сообщили в минтруде России, конкурс направлен на развитие инклюзии.
На конкурс приглашаются люди с инвалидностью, стремящиеся рассказать о своих достижениях, а также те, кто создает условия для их учебы, работы, хобби и полноценной жизни.
Конкурс проходит в двух треках:
🔹 «Люди без границ» – личные истории и достижения в самых разных сферах: от семьи и карьеры до учебы и путешествий;
🔹 «Норма жизни» – проекты и практики, которые создают больше возможностей для людей с инвалидностью: от трудоустройства и образования до культуры, технологий и доступной среды.
Заявки принимаются c 9 октября до 30 ноября: безграничные-возможности.рф. Они могут содержать как текстовое описание истории или проекта, так и фото, видео.
Конкурс-премия проходит в два этапа: сначала региональный отбор, затем федеральный. Победителей будут определять 14 членов жюри – выдающиеся представители спорта, культуры и общественной жизни.
Церемония награждения состоится 22 апреля 2027 года.
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