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18:01 (UTC+5), 09 Октября 2026

Стартовал Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности»

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пресс-служба Минтруд России
Фото: пресс-служба | Минтруд России
Инсаф Хужабирганов

Заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова дала старт Всероссийскому конкурсу-премии «Безграничные возможности». Как сообщили в минтруде России, конкурс направлен на развитие инклюзии.

На конкурс приглашаются люди с инвалидностью, стремящиеся рассказать о своих достижениях, а также те, кто создает условия для их учебы, работы, хобби и полноценной жизни.

Конкурс проходит в двух треках:

🔹  «Люди без границ» – личные истории и достижения в самых разных сферах: от семьи и карьеры до учебы и путешествий;

🔹  «Норма жизни» – проекты и практики, которые создают больше возможностей для людей с инвалидностью: от трудоустройства и образования до культуры, технологий и доступной среды.

Заявки принимаются c 9 октября до 30 ноября: безграничные-возможности.рф. Они могут содержать как текстовое описание истории или проекта, так и фото, видео. 

Конкурс-премия проходит в два этапа: сначала региональный отбор, затем федеральный. Победителей будут определять 14 членов жюри – выдающиеся представители спорта, культуры и общественной жизни.

Церемония награждения состоится 22 апреля 2027 года.

Ранее в Уфе пройдет инклюзивный конкурс «Маленькие мисс и мистер РБ 2026», сообщал Башинформ.

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