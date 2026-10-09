Стартовал Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности»

Заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова дала старт Всероссийскому конкурсу-премии «Безграничные возможности». Как сообщили в минтруде России, конкурс направлен на развитие инклюзии.

На конкурс приглашаются люди с инвалидностью, стремящиеся рассказать о своих достижениях, а также те, кто создает условия для их учебы, работы, хобби и полноценной жизни.

Конкурс проходит в двух треках:

🔹 «Люди без границ» – личные истории и достижения в самых разных сферах: от семьи и карьеры до учебы и путешествий;

🔹 «Норма жизни» – проекты и практики, которые создают больше возможностей для людей с инвалидностью: от трудоустройства и образования до культуры, технологий и доступной среды.

Заявки принимаются c 9 октября до 30 ноября: безграничные-возможности.рф. Они могут содержать как текстовое описание истории или проекта, так и фото, видео.

Конкурс-премия проходит в два этапа: сначала региональный отбор, затем федеральный. Победителей будут определять 14 членов жюри – выдающиеся представители спорта, культуры и общественной жизни.

Церемония награждения состоится 22 апреля 2027 года.

Ранее в Уфе пройдет инклюзивный конкурс «Маленькие мисс и мистер РБ 2026», сообщал Башинформ.