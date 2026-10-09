Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
Эксклюзив
10:11 (UTC+5), 09 Октября 2026

Сон, спорт и питание: как пережить осень без последствий для психики

Медицинский психолог высшей категории Регина Халфина в беседе с журналистом «Башинформа» рассказала о том, как не пропустить тревожные сигналы и вовремя обратиться за помощью.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

По словам эксперта, фраза «осенняя депрессия» верна с точки зрения бытовых формулировок, однако в международной классификации болезней (МКБ) выделяют сезонное аффективное расстройство (SAD) или депрессивный эпизод с сезонным паттерном. Осенью действительно может наблюдаться снижение психоэмоционального фона из-за сокращения светового дня и начала учебного года, что часто называют «хандрой».

Главное отличие между обычной хандрой и поводом для обращения к врачу — это длительность состояния. Если плохое настроение держится дольше двух недель без улучшений, стоит насторожиться.

Психолог советует обратить внимание на нарушение сна (трудно засыпать или просыпаться); изменение аппетита (отказ от еды либо резкое увлечение углеводами); потерю интереса к тому, что раньше радовало; снижение активности и нежелание общаться даже с близкими друзьями; физическую пассивность (если человек перестал заниматься спортом, хотя раньше был активен).

Игнорирование этих признаков может привести к развитию клинической депрессии, снижению продуктивности и разрыву социальных связей.

Что же делать, чтобы поддержать себя осенью? Регина Халфина рекомендует опираться на базовые принципы:

  • сон: важно соблюдать режим подъёма и отхода ко сну;
  • спорт: физическая активность помогает поддерживать тонус;
  • обучение/саморазвитие: новые знания и навыки повышают мотивацию;
  • питание: сбалансированный рацион и при необходимости приём витаминов после консультации с врачом;
  • маленькие радости: каждому нужно своё — прогулка по лесу, книга, театр или просто время наедине с собой.
«Не стоит злоупотреблять словом „депрессия“, лучше описывать конкретику: трудности со сном, концентрацией, аппетитом. Так окружающие быстрее поймут серьёзность ситуации, — подчеркнула она. — Если вы заметили у себя или близких эти симптомы, особенно если они влияют на окружающих, — это повод незамедлительно обратиться к специалисту. Профилактика всегда лучше лечения, а забота о себе — основа эмоциональной устойчивости в любое время года».
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru