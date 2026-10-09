По словам эксперта, фраза «осенняя депрессия» верна с точки зрения бытовых формулировок, однако в международной классификации болезней (МКБ) выделяют сезонное аффективное расстройство (SAD) или депрессивный эпизод с сезонным паттерном. Осенью действительно может наблюдаться снижение психоэмоционального фона из-за сокращения светового дня и начала учебного года, что часто называют «хандрой».
Главное отличие между обычной хандрой и поводом для обращения к врачу — это длительность состояния. Если плохое настроение держится дольше двух недель без улучшений, стоит насторожиться.
Психолог советует обратить внимание на нарушение сна (трудно засыпать или просыпаться); изменение аппетита (отказ от еды либо резкое увлечение углеводами); потерю интереса к тому, что раньше радовало; снижение активности и нежелание общаться даже с близкими друзьями; физическую пассивность (если человек перестал заниматься спортом, хотя раньше был активен).
Игнорирование этих признаков может привести к развитию клинической депрессии, снижению продуктивности и разрыву социальных связей.
Что же делать, чтобы поддержать себя осенью? Регина Халфина рекомендует опираться на базовые принципы:
«Не стоит злоупотреблять словом „депрессия“, лучше описывать конкретику: трудности со сном, концентрацией, аппетитом. Так окружающие быстрее поймут серьёзность ситуации, — подчеркнула она. — Если вы заметили у себя или близких эти симптомы, особенно если они влияют на окружающих, — это повод незамедлительно обратиться к специалисту. Профилактика всегда лучше лечения, а забота о себе — основа эмоциональной устойчивости в любое время года».
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