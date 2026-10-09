«Ростелеком» подключил к интернету ещё 100 населённых пунктов в Башкирии

«Ростелеком» подключил ещё 100 деревень и сёл[1] Республики Башкортостан к высокоскоростному интернету. За три месяца провайдер проложил свыше 400 км оптического кабеля. Теперь выйти в сеть смогут жители 12 512 домохозяйств.
Сергей Нищев, генеральный директор «Ростелекома» в Башкортостане:
«В этом году мы планируем построить оптику в 361 населённом пункте — это может стать рекордом для нашей компании. За 9 месяцев 2026 года сдали уже 312. Параллельно с собственной инвестиционной программой мы ведём стройку по проекту "Доступный интернет" в башкирском Зауралье. Темпы не снижаем: до конца года осталось подключить ещё 49 населённых пунктов. Для нас важно, чтобы скоростной интернет был доступен и в городе, и в деревне, независимо от размера поселения».
Новые абоненты «Ростелекома» теперь могут пользоваться интернетом со скоростью от 300 Мбит/с, интерактивным ТВ и онлайн-кинотеатром Wink. Такое быстродействие обеспечивает технология GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) с отдельной оптической линией для дома или квартиры. Это позволяет одновременно использовать интернет на нескольких устройствах (например, смартфоне, ноутбуке и Smart TV) без потери качества связи. Также у абонентов появилась возможность общаться по видеосвязи с родными и друзьями, загружать большие файлы и работать с облачными сервисами. При выборе тарифных планов с интернетом и интерактивным ТВ клиенты получат доступ к видеотеке с сотнями телеканалов, десятками тысяч фильмов и сериалов в видеосервисе Wink.
Проверить наличие технической возможности и выбрать подходящие услуги «Ростелекома» можно на официальном сайте компании или по телефону горячей линии: 8 800 1000800.
[1] Новые Черкассы, Ивановский, Барахаевка, Нигаматово, Нижнеяикбаево, Мута-Елга, Новый Мутабаш, Чад, Ерма-Елань, Старобелокатай, Ашаево, Новая Маскара, Староакбулатово, Новокайпаново, Ильметово, Нижний Качмаш, Кокуш, Усак-Кичу, Новые Киешки, Мурадым, Сихонкино, Кендектамак, Абзаево, Алагузово, Масяково, Первомайское, Арсланово, Ирек, Тузлукушево, Ильчигулово, Нарыстау, Иттихат, Карткисяк, Новый Карткисяк, Старые Казанчи, Урманкуль, Упканкуль, Барсуково, Еремкино, Рождественка, Юмадыбаш, Майгаза, Васелга, Каратал, Батраки, Нижнеулу-Елга, Верхнеулу-Елга, Большезингереево, Новониколаевка, Чебыково, Кудашево, Тугаево, Абдрашитово, Новохалилово, Старохалилово, Гарибашево, Каныкаево, Угузево, Ялгыз-Нарат, Старые Сулли, Старошахово, Заря, Кунакулово, Старобабичево, Ильтуганово, Староянбаево, Уразаево, Султанбеково, Чурашево, Верхнетавлыкаево, Балтаево, Суслово, Кармышево, Гумерово, Марс, Саитово, Каймашабаш, Каймаша, Ильчигулово, Орловка, Мулдакаево, Сосновка, Константиноградовка, Соколовка, Матвеевка, Дергачевка, Силантьево, Аднагулово, Мулькатово, Маржангулово, СНТ Уфа Нефтехим, Аблаево, Чувалкипово, Аскарово мрн. Восточный 1, Боголюбовка, Якшиваново, Аскарово мрн. Мурзабаево
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