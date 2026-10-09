«Ростелеком» подключил к интернету ещё 100 населённых пунктов в Башкирии

«Ростелеком» подключил ещё 100 деревень и сёл[1] Республики Башкортостан к высокоскоростному интернету. За три месяца провайдер проложил свыше 400 км оптического кабеля. Теперь выйти в сеть смогут жители 12 512 домохозяйств.

Сергей Нищев, генеральный директор «Ростелекома» в Башкортостане:

«В этом году мы планируем построить оптику в 361 населённом пункте — это может стать рекордом для нашей компании. За 9 месяцев 2026 года сдали уже 312. Параллельно с собственной инвестиционной программой мы ведём стройку по проекту "Доступный интернет" в башкирском Зауралье. Темпы не снижаем: до конца года осталось подключить ещё 49 населённых пунктов. Для нас важно, чтобы скоростной интернет был доступен и в городе, и в деревне, независимо от размера поселения».

Новые абоненты «Ростелекома» теперь могут пользоваться интернетом со скоростью от 300 Мбит/с, интерактивным ТВ и онлайн-кинотеатром Wink. Такое быстродействие обеспечивает технология GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) с отдельной оптической линией для дома или квартиры. Это позволяет одновременно использовать интернет на нескольких устройствах (например, смартфоне, ноутбуке и Smart TV) без потери качества связи. Также у абонентов появилась возможность общаться по видеосвязи с родными и друзьями, загружать большие файлы и работать с облачными сервисами. При выборе тарифных планов с интернетом и интерактивным ТВ клиенты получат доступ к видеотеке с сотнями телеканалов, десятками тысяч фильмов и сериалов в видеосервисе Wink.

Проверить наличие технической возможности и выбрать подходящие услуги «Ростелекома» можно на официальном сайте компании или по телефону горячей линии: 8 800 1000800.