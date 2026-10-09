«Победа» скорректировала расписание рейса из Уфы в Москву

Из-за продолжительных временных ограничений в аэропортах Москвы и Поволжья авиакомпания «Победа» вынужденно корректирует расписание полётов. Некоторые рейсы задержаны или отменены.

Изменения отразились и на вылетах из башкирской столицы. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе компании, корректировка затронула и рейсы 435/436 по маршруту Внуково – Уфа – Внуково.

«Изменения связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства и не затрагивают сезонное расписание в целом. После снятия ограничений расписание будет восстановлено», – подчеркнули в «Победе».

Авиакомпания информирует клиентов о ситуации и принимает необходимые меры для минимизации неудобств.

Пассажиров просят перед выездом в аэропорт проверять статусы рейсов через бота Витю в мессенджере Мах (нужно отправить ему номер рейса DPxxx), на сайте аэропорта вылета, на электронной почте, указанной при бронировании.

Сервис вынужденного возврата и обмена позволяет самостоятельно обменять или вернуть билет в два клика, в том числе по невозвратным тарифам.

Ранее «Башинформ» писал о том, что электрички направления Уфа — Стерлитамак завершили летний сезон.