«Победа» скорректировала расписание рейса из Уфы в Москву

Из-за продолжительных временных ограничений в аэропортах Москвы и Поволжья авиакомпания «Победа» вынужденно корректирует расписание полётов. Некоторые рейсы задержаны или отменены.
Изменения отразились и на вылетах из башкирской столицы. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе компании, корректировка затронула и рейсы 435/436 по маршруту Внуково – Уфа – Внуково.
«Изменения связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства и не затрагивают сезонное расписание в целом. После снятия ограничений расписание будет восстановлено», – подчеркнули в «Победе».
Авиакомпания информирует клиентов о ситуации и принимает необходимые меры для минимизации неудобств.
Пассажиров просят перед выездом в аэропорт проверять статусы рейсов через бота Витю в мессенджере Мах (нужно отправить ему номер рейса DPxxx), на сайте аэропорта вылета, на электронной почте, указанной при бронировании.
Сервис вынужденного возврата и обмена позволяет самостоятельно обменять или вернуть билет в два клика, в том числе по невозвратным тарифам.
Ранее «Башинформ» писал о том, что электрички направления Уфа — Стерлитамак завершили летний сезон.
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