Радий Хабиров дал оценку развитию образования в республике

Благодаря поддержке Президента России в Уфе приступили к строительству Республиканского математического лицея-интерната. Радий Хабиров на торжественном мероприятии, посвященном Дню республики, отметил, что уже в следующем году у нас появится инновационное учреждение для 360 одаренных детей со всей республики.

«Мы строим и обновляем школы и детские сады, спортивные площадки и творческие центры. В этом году двери для учеников распахнули 5 новых школ, в том числе самая большая школа в ПФО – в Кузнецовском затоне. До конца года откроем еще три. В июле указом Президента учителя в нашей стране получили особый статус. Я также подписал республиканский указ, в который вошли региональные меры по повышению престижа профессии учителя, поддержки педагогов. Вклад республики в развитие отечественной системы образования отмечается Минпросвещения России. Давайте поздравим всех наших учителей с прошедшим профессиональным праздником и пожелаем им новых успехов в очень важной работе», – сказал Радий Хабиров.

В республике уделяется большое внимание поддержке среднего профессионального образования, куда идёт большинство наших ребят. Ремонтируются корпуса учебных зданий и общежитий колледжей. По количеству кластеров, создаваемых в рамках «Профессионалитета», республика – в числе регионов-лидеров.

«Благодаря нашей науке мы входим в топ самых высокотехнологичных регионов. В Национальном рейтинге научно-технологического развития мы – в десятке лучших. Четыре вуза участвуют в программе «Приоритет-2030». Общая сумма грантовой поддержки нашей науки в этом году превысила миллиард рублей. Мы завершаем строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня. Возведены все 7 башен главного здания, идут отделочные работы. Это уникальный проект с мощной исследовательской базой и жилыми корпусами», – отметил Радий Хабиров.