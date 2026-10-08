В Москве пройдет встреча первокурсников из Башкирии «БашПерваш»

11 октября в Москве состоится традиционная встреча первокурсников из Башкортостана «БашПерваш». Полномочное представительство республики при Президенте РФ (ул. Доброслободская, 6с2, метро «Бауманская») откроет двери для студентов в 11.00.

«БашПерваш» — это площадка для адаптации тех, кто впервые оказался вдали от дома. Организаторы — Ассоциация студентов и аспирантов РБ при поддержке полпредства и Фонда грантов Главы РБ — помогут новичкам не растеряться в мегаполисе и найти единомышленников.

В программе: знакомство, презентация сообщества «БашСтьюдентс», общение и интерактивы. Участие бесплатное по предварительной регистрации по ссылке. С собой обязательно нужно взять паспорт.

Подобные посвящения для первокурсников также пройдут в Екатеринбурге, Казани и Санкт-Петербурге, сообщили организаторы.

В прошлом году встреча «БашПерваш» объединила сотни башкирских студентов.