В Беларуси найдены останки командира пулемётной роты из Башкирии

В Беларуси поисковый отряд «Витебский рубеж» нашёл во время раскопок останки красноармейца из Туймазов Фирса Константиновича Фёдорова. Об этом сообщил в своих соцсетях краевед Алексей Ушаков. По его словам, личность погибшего в годы Великой Отечественной войны бойца удалось установить по номеру ордена Боевого Красного Знамени.
Выяснилось, что Фирс Фёдоров родился в 1908 году. На фронт был призван Благовещенским райвоенкоматом. Служил командиром пулемётной роты 371-й стрелковой дивизии. Фирс Федоров считался погибшим (пропавшим без вести) с 14 ноября 1943 года после наступательной операции.
Рядом с останками офицера поисковики обнаружили останки ещё трех солдат Красной армии.
Алексей Ушаков сообщил, что начался розыск родственников Фирса Константиновича Федорова.
«Если вы знаете что-либо о семье этого героя, откликнитесь», — написал краевед на своей странице.
Добавим, также поисковики разыскивают родственников Николая Петровича Подобедова, ушедшего на фронт из Иглинского района. Он служил в составе экипажа бомбардировщика 325-го авиационного полка дальнего действия, погиб 23 октября 1942 года. 30 октября в селе Дмитриевщина Рассказовского района Тамбовской области состоится торжественное открытие памятного знака в честь погибших лётчиков, сообщал ранее «Башинформ».
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