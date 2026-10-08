Психолог из Нижнего Новгорода составила портрет жертвы домашнего насилия

Как сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на психолога Нижегородского женского кризисного центра Марию Бабину, обычно обращающиеся в учреждение жительницы находятся в состоянии тревоги и растерянности, а многие испытывают чувство вины перед детьми и родственниками. Причина — давление окружения, которое считает, что жертва «не справилась с ролью жены и матери».

При этом у большинства жертв домашнего насилия есть дети разного возраста. Некоторые приходят вместе со своими мамами, и тогда психологи работают со всей семьёй.

Особенно уязвимы женщины в декретном отпуске из-за финансовых трудностей, а также те, кто переехал к партнёру и оказался в зависимости от агрессора.

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