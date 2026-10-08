Психолог из Нижнего Новгорода составила портрет жертвы домашнего насилия

Как сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на психолога Нижегородского женского кризисного центра Марию Бабину, обычно обращающиеся в учреждение жительницы находятся в состоянии тревоги и растерянности, а многие испытывают чувство вины перед детьми и родственниками. Причина — давление окружения, которое считает, что жертва «не справилась с ролью жены и матери».
При этом у большинства жертв домашнего насилия есть дети разного возраста. Некоторые приходят вместе со своими мамами, и тогда психологи работают со всей семьёй.
Особенно уязвимы женщины в декретном отпуске из-за финансовых трудностей, а также те, кто переехал к партнёру и оказался в зависимости от агрессора.
Ранее психиатр в Башкирии рассказала, как распознать абьюзера.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.