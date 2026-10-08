Глава района Башкирии рассказал о неожиданной встрече

Во время рабочей поездки в Верхний Авзян глава Белорецкого района Азат Хакимов встретил лесного жителя — медведя. Видео с места событий он опубликовал на своей странице в соцсетях.

«Доброго дня, белоречане! Во время рабочей поездки в Верхний Авзян встретил вот такого лесного жителя», — написал он.

В своем посте Азат Хакимов ссылается на материал «Башинформа» со статистикой от минэкологии региона, где говорится о численности медведей в Башкирии. На сегодняшний день в республике насчитывается 2733 медведя — это больше, чем в 2025 году. Но, как отмечают специалисты, их поведение не вызывает опасений. Министерство экологии Башкирии держит вопрос на контроле и занимается регулированием численности медведей.