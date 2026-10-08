«Башспирт» отметил 230-летний юбилей старейшего Стерлитамакского филиала

С праздником коллектив поздравили исполняющий обязанности генерального директора АО «Башспирт» Борис Беляев, первый заместитель министра торговли и услуг Республики Башкортостан Василий Таболин, заместитель министра земельных и имущественных отношений РБ Фания Нафикова, глава администрации городского округа город Стерлитамак Эмиль Шаймарданов и председатель Федерации профсоюзов РБ Гузель Мирошниченко.

Василий Таболин вручил работникам ведомственные награды, отметив огромный вклад предприятия в развитие отрасли.

«Сегодня мы отмечаем выдающуюся дату в истории Стерлитамакского завода — символа качества и традиций. За эти годы предприятие прошло через множество испытаний и преобразований, сохранив при этом преданность высоким стандартам и инновационным подходам. Благодарю коллектив за профессионализм, самоотверженность и вклад в развитие предприятия. Желаю дальнейшего развития, стабильности и новых достижений!» — обратился к сотрудникам первый заместитель министра.

Значение этого филиала для всей корпорации невозможно переоценить. Стерлитамакский завод – старейшее предприятие компании и ее историческое ядро. Именно здесь, на протяжении двух с лишним веков, закладывались уникальные технологии, секреты очистки и классические рецепты, ставшие фундаментом для всего производства «Башспирта». Накопленный здесь опыт стал основой для современных производственных стандартов и всего ассортимента продукции компании.

Одним из самых трогательных моментов праздника стало чествование трудовых династий. Работникам вручили почетные грамоты и благодарности, а на сцену вышли семьи, чей общий трудовой стаж на предприятии превышает 100 лет. Еще десятки династий были отмечены прямо в зале.

Отдельно почтили семьи сотрудников филиала, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции. В память о погибшем участнике СВО и других земляках, не вернувшихся домой, объявили минуту молчания.

Юбилей предприятия также широко представляли на прошедшем в Стерлитамаке городском фестивале гостеприимства «Купец 2.0». Экспозиция «Башспирта» объединила историю и технологическое будущее, для гостей подготовили театрализованное представление, а в интерактивной зоне воду разливал гуманоидный робот. Сам же праздник на предприятии украсили выступления творческих коллективов.