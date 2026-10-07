В Башкирии опубликовали кадры первого снега на «уральской Фудзияме»

Гора расположена в Белорецком районе республики, примерно в 20 километрах к югу от Белорецка. Арвякрязь – самая высокая точка хребта Уралтау. Ее высота составляет 1068,8 метра над уровнем моря.

У горы остроконечная, конусовидная вершина. Поэтому ее иногда называют «уральской Фудзиямой». Ее форма действительно напоминает японский вулкан. Вершину горы хорошо видно издалека.