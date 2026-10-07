В Башкирии опубликовали кадры первого снега на «уральской Фудзияме»

Гора расположена в Белорецком районе республики, примерно в 20 километрах к югу от Белорецка. Арвякрязь – самая высокая точка хребта Уралтау. Ее высота составляет 1068,8 метра над уровнем моря.
У горы остроконечная, конусовидная вершина. Поэтому ее иногда называют «уральской Фудзиямой». Ее форма действительно напоминает японский вулкан. Вершину горы хорошо видно издалека.
Восхождение на Арвякрязь считается доступным даже для новичков благодаря обустроенным маршрутам. С вершины горы открываются живописные виды.
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