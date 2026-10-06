Жители Башкирии увидят в небе «звёздный дождь» Драконид

Земля проходит через рой частиц кометы Джакобини — Циннера. Метеоры этого потока отличаются медленной скоростью входа в атмосферу (около 20 км/с) и часто имеют желтоватый или красноватый цвет.

В этом году условия для наблюдений особенно благоприятные: Луна будет находиться почти в новолунии и взойдёт только под утро, не мешая увидеть даже слабые метеоры. Как сообщили в Уфимском городском планетарии, радиант потока находится в созвездии Дракона. Поскольку это созвездие является незаходящим в наших широтах, поток лучше всего наблюдать вечером, до полуночи, когда радиант поднимается выше над горизонтом.

«Для наблюдения выбирайте тёмное место вдали от городских огней. Не обязательно искать само созвездие Дракона — метеоры будут видны во всех направлениях», — дали совет в планетарии.