Жители Башкирии увидят в небе «звёздный дождь» Драконид

Земля проходит через рой частиц кометы Джакобини — Циннера. Метеоры этого потока отличаются медленной скоростью входа в атмосферу (около 20 км/с) и часто имеют желтоватый или красноватый цвет.
В этом году условия для наблюдений особенно благоприятные: Луна будет находиться почти в новолунии и взойдёт только под утро, не мешая увидеть даже слабые метеоры. Как сообщили в Уфимском городском планетарии, радиант потока находится в созвездии Дракона. Поскольку это созвездие является незаходящим в наших широтах, поток лучше всего наблюдать вечером, до полуночи, когда радиант поднимается выше над горизонтом.
«Для наблюдения выбирайте тёмное место вдали от городских огней. Не обязательно искать само созвездие Дракона — метеоры будут видны во всех направлениях», — дали совет в планетарии.
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