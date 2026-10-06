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11:37 (UTC+5), 06 Октября 2026

В городе Башкирии впервые провели сложную сосудистую операцию

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пресс-служба минздрав РБ
Фото: пресс-служба | минздрав РБ
Гульфия Акулова
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Врачи Белорецкой центральной районной клинической больницы провели высокотехнологичную операцию, которая раньше была доступна жителям республики только в Уфе. Об этом сообщил в своем официальном канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Медики спасли пациента со стил-синдромом — синдромом обкрадывания головного мозга. Из-за закупорки подключичной артерии кровь перестала поступать в мозг в нужном объеме и начала «утекать» в руку. Из-за этого у человека кружилась голова, пропадало зрение, а при малейшей нагрузке он мог упасть в обморок или получить ишемический инсульт.

Операцию провели через прокол в два миллиметра в бедренной артерии. Врачи восстановили кровоток и установили в сосуд стент — специальный металлический каркас, который держит артерию открытой. Процедура заняла меньше часа. Пациенту даже не потребовался общий наркоз.

По словам министра, раньше пациентов для проведения подобных операций направляли в Уфу. Теперь, благодаря обновлению оборудования и повышению квалификации местных хирургов, такие сложные вмешательства выполняются на месте.

Ранее в Башкирии врачи успешно провели сложную реконструктивную операцию.

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