Стало известно, жители каких городов Башкирии чаще жалуются на ЖКХ

По данным ЦУР, чаще всего обращения в соцсетях и через Платформу обратной связи оставляли жители Уфы, Белорецкого района и Нефтекамска.

В топ жалоб также вошли ремонт, содержание и строительство дорог (здесь лидировали столица республики, Стерлитамак и Салават), благоустройство и озеленение территорий, уборка мусора, организация парковок (Уфа, Октябрьский и Салават).

«С 28 сентября по 4 октября вместе с коллегами из муниципалитетов, министерств и ведомств Центр управления Республикой Башкортостан закрыл 6126 обращений. Из них 628 — по дорогам, 556 — по ЖКХ, 450 — по благоустройству, 260 — по здравоохранению, 168 — по образованию», — прокомментировала Елена Прочаковская.

Ранее в Башкирии за 8 месяцев рассмотрели 2,5 тысячи бизнес-инициатив.