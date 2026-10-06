Стало известно, жители каких городов Башкирии чаще жалуются на ЖКХ

По данным ЦУР, чаще всего обращения в соцсетях и через Платформу обратной связи оставляли жители Уфы, Белорецкого района и Нефтекамска.
В топ жалоб также вошли ремонт, содержание и строительство дорог (здесь лидировали столица республики, Стерлитамак и Салават), благоустройство и озеленение территорий, уборка мусора, организация парковок (Уфа, Октябрьский и Салават).
«С 28 сентября по 4 октября вместе с коллегами из муниципалитетов, министерств и ведомств Центр управления Республикой Башкортостан закрыл 6126 обращений. Из них 628 — по дорогам, 556 — по ЖКХ, 450 — по благоустройству, 260 — по здравоохранению, 168 — по образованию», — прокомментировала Елена Прочаковская.
Ранее в Башкирии за 8 месяцев рассмотрели 2,5 тысячи бизнес-инициатив.
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