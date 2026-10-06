Башкирское село стало лучшим во всероссийском конкурсе инициатив

Проект Инзерского сельсовета Белорецкого района вошёл в число лучших по итогам третьего сезона Всероссийской муниципальной премии «Служение». Об этом сообщил глава района Азат Хакимов.
Белоречане участвовали в номинации «Развитие территории — благополучие жителей». Они представили своё решение, как развивать придорожную сферу и этим создать комфортную среду не только для гостей, но и для всех жителей посёлка. Напомним, Инзер находится на трассе Уфа — Белорецк, ведущей к туристическому «сердцу» республики.
Всего было подано более 61 тыс. заявок, из них лучшими определены 2,2 тысячи по всей стране (по 200 в каждой из 11 номинаций). От Башкирии участвовали 54 проекта. Авторов реализованных инициатив отметил благодарственными письмами и. о. руководителя администрации Главы Башкортостана Искандер Ахметвалеев.
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