В Башкирии умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Башкирии на 101-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Бураевского района, житель деревни Кузбаево Загит Ахтариев.

«Загит Рахимянович был живым свидетелем и участником событий, которые определили судьбу страны. За свою долгую жизнь ветеран стал для многих бураевцев мудрым наставником и примером для подражания. В самые тяжёлые годы он сумел сохранить профессионализм, достоинство и искреннее уважение к людям», — сообщил глава администрации Бураевского района Рушан Гараев.

Загит Ахтариев был настоящим патриотом. В 1943 году его направили на Дальний Восток, где он участвовал в боях с Японией. Только в 1950 году вернулся в родные края, где его ждала будущая жена Нафиса. Она стала его верной спутницей на всю жизнь, вместе они воспитали двух сыновей и двух дочерей.

После войны Загит Ахтариев трудился на благо района. Он работал в потребительском обществе, был председателем сельского совета, директором комбината бытового обслуживания и агрономом в колхозе. Где бы ни трудился, всегда проявлял высочайшую ответственность и преданность делу.

Несмотря на почтенный возраст, до последних дней Загит Рахимянович оставался активным и жизнерадостным человеком.

«Башинформ» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного.