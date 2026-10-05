Проект «Повод гордиться» рассказал о потомственном враче из Башкирии

Связать свою профессиональную деятельность с кардиологией Гузель Гумерова решила будучи студенткой медвуза, куда поступила, чтобы продолжить семейное дело — она потомственный врач.
В 2024 году Гузель Гумерова отправилась в Луганскую Народную Республику, где шесть месяцев лечила тысячи мирных жителей.
«Если подобрать ключик к пациенту, то и работать с пациентом легче, и легче видеть свой результат», — поделилась она.
В 2026 году Президент России Владимир Путин удостоил медика медали Луки Крымского, которую вручают за заслуги в здравоохранении. Высокую награду Гумерова получила из рук Главы Башкирии Радия Хабирова.
Ранее Гузель Гумерова назвала отличия сердечной боли от желудочной.
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