Проект «Повод гордиться» рассказал о потомственном враче из Башкирии

Связать свою профессиональную деятельность с кардиологией Гузель Гумерова решила будучи студенткой медвуза, куда поступила, чтобы продолжить семейное дело — она потомственный врач.

В 2024 году Гузель Гумерова отправилась в Луганскую Народную Республику, где шесть месяцев лечила тысячи мирных жителей.

«Если подобрать ключик к пациенту, то и работать с пациентом легче, и легче видеть свой результат», — поделилась она.

В 2026 году Президент России Владимир Путин удостоил медика медали Луки Крымского, которую вручают за заслуги в здравоохранении. Высокую награду Гумерова получила из рук Главы Башкирии Радия Хабирова.

Ранее Гузель Гумерова назвала отличия сердечной боли от желудочной.