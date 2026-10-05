Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям сообщил о новом прекращении движения на дорогах из-за непогоды.



«Ввести с 5.30 (местное время) 5 октября 2026 года ограничение движения для грузовых и пассажирских автомобилей на участках автодорог общего пользования регионального значения:

— Белорецк — Учалы — Миасс с 1 по 159 км (Белорецкий, Учалинский районы);

— Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 222 км (Архангельский, Белорецкий районы);

— Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 222 по 275 км (Белорецкий, Абзелиловский районы).



В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, гололед, ограничение видимости)», — уточняется в сообщении спасателей.

Ориентировочное время окончания прекращения движения — сегодня в 10 часов утра (время местное).

Накануне 20 сантиметров снега выпало в Абзелиловском районе, сообщал Башинформ.