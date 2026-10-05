Башкирские пауэрлифтеры помогают ветеранам СВО вернуться к активной жизни

Благодаря сотрудничеству с Национальной ассоциацией пауэрлифтинга республики (НАП РБ), ветераны успешно возвращаются к активной жизни через спорт и достигают выдающихся результатов, становясь рекордсменами России и мира.
С 2024 года НАП РБ в лице своего президента Никиты Григорьева, призера чемпионатов России и Европы, «Элита России НАП» в профессиональном дивизионе, стала сооснователем социального проекта по спортивной реабилитации ветеранов СВО «Сильные люди». Сама федерация была основана в 2017 году Русланом Минибаевым и сегодня выступает одной из крупнейших силовых организаций в республике.
Никитой Григорьевым был запущен спортивный клуб «Титан» (г. Уфа, ул. Гафури, 11), где под руководством квалифицированных тренеров на профессиональном оборудовании проходят тренировки для ветеранов СВО. Проект объединил более 400 ветеранов из 38 муниципалитетов республики, около 40% из них – с ограниченными возможностями здоровья. Для жителей отдалённых районов организован дистанционный формат тренировок.
В формате юнифайд-спорта – когда ветераны СВО выступают наравне с гражданскими спортсменами-любителями – участники проекта принимают участие в турнирах НАП РБ. За время работы проведено 11 инклюзивных турниров, 18 ветеранов получили официальные спортивные звания – от кандидата в мастера спорта до мастера спорта международного класса. На счету команды три официально зарегистрированных рекорда России.
Спортсмены демонстрируют выдающиеся результаты. Боец с ампутацией руки Артём Мухаррямов взял вес в становой тяге 165 кг. Ветеран с ампутацией ноги Кирилл Павлов выполнил строгий подъём штанги на бицепс весом 47,5 кг. Рафис Нуриханов, потерявший кисть, установил рекорд Башкортостана в дисциплине «Роллинг тандер», покорив вес 47,5 кг.
Мировые рекорды принадлежат Альберту Мустафину, выжавшему лежа без экипировки 242,5 кг и поднявшему бревно весом 160 кг, а также Андрею Пачину, ставшему рекордсменом мира в армлифтинге «Аполлон Аксель» с результатом 212,5 кг.
В июле 2026 года эффективность проекта была подтверждена на высшем уровне: «Сильные люди» стали лауреатом VI сезона всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», проводимого Минспортом РФ.
Сегодня НАП РБ проводит четыре крупных турнира в год по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, а также пять турниров по армрестлингу серии «Уральская сечь». Соревнования проходят примерно в 40 дисциплинах и собирают около 200 спортсменов на каждый старт. На федеральном уровне в 2023 году было проведено 256 турниров, а общее количество выступлений спортсменов превысило 230 000. Главным событием ассоциации выступает мультитурнир «Золотой тигр» в Екатеринбурге, юбилейный, двадцатый выпуск которого прошел в 2026 году, собрав атлетов из десятков регионов страны.
Ближайший крупный старт в Башкортостане – Открытый национальный кубок по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Битва Батыров – IX». Состязания пройдут 20 ноября 2026 года в Уфе. В турнире традиционно примут участие спортсмены из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Самарской и Оренбургской областей.
Проект реализуется при поддержке #Росмолодёжь и #ФСГОРБ #РосмолодёжьГранты #ГрантыРБ #СильныеЛюдиРБ, а также филиала Фонда "Защитники Отечества" по Республике Башкортостан, Ассоциации ветеранов СВО по Республике Башкортостан и кадрового проекта «Герои Башкортостана». Участие для ветеранов СВО — бесплатное. Справки по телефону 8 (937) 357-05-17.
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