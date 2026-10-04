Жительница Уфы Мастура Насретдинова отметила 95-летний юбилей. Со знаменательным событием труженицу тыла поздравили в администрации Советского района.

Глава района Айдар Базгудинов назвал юбиляршу настоящим примером стойкости и огромной жизненной силы. Он отметил, что, несмотря на все трудности, Мастура Закировна сумела сохранить оптимизм и доброту, а её энергия и сегодня заряжает окружающих положительными эмоциями. Чиновник пожелал пенсионерке крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни в окружении близких.

Ранее в Уфе отметили 85-летие народного поэта Башкирии Кадима Аралбая.