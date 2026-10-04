В Уфе прогнозируют мокрый снег и ветер

«В Уфе с 20 часов 4 октября до 20 часов 5 октября ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-западный 8-13 метров в секунду, днём местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0, днём +4, +6°», — сообщили в управлении гражданской защиты Уфы со ссылкой на синоптиков региона.
Пешеходам рекомендуется не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными щитами и ограждениями строительных площадок, хрупкими инженерными конструкциями. Водителям – нежелательно оставлять свои автомобили близко к деревьям, заборам и ненадежным строениям, а также парковать машины вплотную к стенам зданий.
Ранее МЧС по Башкирии опубликовало кадры снежной зимы.
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