В Башкирии военкорам окажут бесплатную юридическую помощь. Соответствующий закон подписал Глава республики Радий Хабиров.

Согласно документу, внесены изменения в статью закона «О бесплатной юридической помощи в Башкортостане». Теперь ветеранам военной журналистики республики будет доступна такая поддержка.

Также перечень категорий, имеющих право на бесплатное получение юридических услуг, дополнен лицами, ходатайствующими о признании их вынужденными переселенцами, беженцами, либо получившими в России временное убежище.

Ранее в Башкирии ввели новые меры поддержки для бойцов отряда «БАРС» и их семей.