В минЖКХ назвали день проведения «Зелёной Башкирии»

Единый день акции «Зелёная Башкирия» пройдёт в субботу, 26 сентября. Об этом сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе. Предварительно, по данным муниципалитетов, планируется участие более 44 тысяч человек. Из них 4 тысячи волонтеров, более 2,7 тыс. — сотрудники организаций ЖКХ, остальные — жители.

В ходе субботника по республике будет высажено 3,4 тыс. крупномеров и 57 тыс. прочих саженцев, будет сформирована 51 новая тематическая аллея, сообщила министр. Кроме того, планируется заменить (компенсационное озеленение) 820 деревьев и 7,2 тысячи кустарников, которые, к сожалению, не прижились.

Глава Башкирии Радий Хабиров внёс предложение посвятить одну из акций не новым саженцам, а уходу за уже высаженными.