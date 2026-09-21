В Башкирии заслуженный учитель РФ Александр Мишин отметил 95-летие

В Мишкинском районе труженик тыла, заслуженный учитель России Александр Мишин отметил 95-летний юбилей. Долгожителя со знаменательным событием поздравили в администрации района.
За плечами Александра Михайловича — большой педагогический стаж, двадцать лет из которых он руководил школой. За труд и профессиональные достижения Александр Михайлович удостоен звания «Заслуженный учитель РСФСР», награждён значком «Победитель социалистических соревнований».
Александр Михайлович хорошо помнит свою непростую, наполненную ежедневным трудом жизнь и до сих пор остаётся деятельным человеком. Сегодня долгожитель живёт в селе Камеево Мишкинского района у дочери, которая продолжила его путь и стала учителем. Главная гордость юбиляра — его дети: дочь и сын.
Ранее в Башкирии 100-летний юбилей отметила Такия Муртазина.
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