В Башкирии перекроют движение на одном из мостов

В связи с этим временно перекроют движение для всех видов транспорта на автодороге Апутово – Карантрав – станция Ургала км 0+857.
Ограничение будет действовать с 16.30 часов 21 сентября до 18.00 часов 25 сентября, сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства РБ.
Объезд возможен через населенные пункты Красный Пахарь, Ураково, Атарша, Верхнеутяшево, Нижнеутяшево.
Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят планировать свой маршрут и время в пути заранее.
Круглосуточная диспетчерская республиканского Управления дорожного хозяйства: 8-927-955-11-00.
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