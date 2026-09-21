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15:44 (UTC+5), 21 Сентября 2026

Радий Хабиров поздравил с 80-летием главу Курчатовского института

«Наша республика плотно сотрудничает с «Курчатовским институтом», флагманом развития науки и технологий», – отметил Глава Башкирии.

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Фото: Радий Хабиров | официальный канал в МАХ
Альфия Аглиуллина
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Сегодня 80 лет отмечает большой ученый, доктор физико-математических наук, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Валентинович Ковальчук. С юбилеем друга Башкирии поздравил Глава республики Радий Хабиров.

«От имени всего Башкортостана поздравляю с замечательным юбилеем. Наша республика плотно сотрудничает с „Курчатовским институтом“, флагманом развития науки и технологий. В 2023 году мы заключили соглашение, в рамках которого реализуем важные совместные проекты в сфере науки и образования. Активное взаимодействие с крупнейшим федеральным научным центром ведут наши ученые, в том числе в области генетики — в одном из ключевых для нас направлений, где у Башкортостана наработаны очень серьезные компетенции. В двух наших школах, Республиканской гимназии-интернате имени Рами Гарипова и Республиканском инженерном лицее-интернате, успешно работают „курчатовские классы“, в которых ребята глубже изучают естественно-научные дисциплины, занимаются исследовательской деятельностью. Сердечно благодарю Михаила Валентиновича за поддержку наших инициатив. Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!» — написал Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

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