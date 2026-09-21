Авиакомпания Nordwind будет летать в Сухум вместо Сочи

Nordwind вносит изменения в расписание рейсов с 18 сентября по 24 октября. Часть рейсов из Сочи отменяют и расписание дополняют новыми рейсами в Сухум. Новое расписание дополнится прямыми регулярными рейсами с 23 сентября, сообщили в столичной авиагавани.

Пассажирам отменённых рейсов будет предоставлена возможность вынужденного возврата денежных средств, альтернативной пересадки на близкие даты от первоначального вылета. Наземный трансфер по маршруту Сочи — Сухум (в обе стороны) авиаперевозчик не предоставляет.

Ранее «Башинформ» писал о том, что с 16 июля авиакомпания запустила рейсы в столицу Абхазии. Время в пути составляет 3 часа 30 минут.