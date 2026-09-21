Авиакомпания Nordwind будет летать в Сухум вместо Сочи

Nordwind вносит изменения в расписание рейсов с 18 сентября по 24 октября. Часть рейсов из Сочи отменяют и расписание дополняют новыми рейсами в Сухум. Новое расписание дополнится прямыми регулярными рейсами с 23 сентября, сообщили в столичной авиагавани.
Пассажирам отменённых рейсов будет предоставлена возможность вынужденного возврата денежных средств, альтернативной пересадки на близкие даты от первоначального вылета. Наземный трансфер по маршруту Сочи — Сухум (в обе стороны) авиаперевозчик не предоставляет.
Ранее «Башинформ» писал о том, что с 16 июля авиакомпания запустила рейсы в столицу Абхазии. Время в пути составляет 3 часа 30 минут.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.