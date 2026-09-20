В Иглино в Башкирии отметили высокую явку на выборах и активность молодежи

Выборы в Иглинском районе республики проходят при высокой активности избирателей. О ходе голосования в прямом эфире Общественного пресс-центра рассказала наблюдатель Жаргалма Карамова, работающая на участке №2013 в селе Иглино.
По словам наблюдателя, третий день голосования проходит стабильно активно. Четкой тенденции по времени посещения участка нет. Люди голосуют равномерно в течение всего дня, хотя традиционно высокая активность сохраняется в вечерние часы.
«У нас очень праздничная атмосфера. Воспользоваться республиканской акцией "Рахмат" подходит практически каждый избиратель», — отметила Жаргалма Карамова. Она подчеркнула, что сама также приняла участие в акции и воспользовалась бонусами акции.
Одной из главных особенностей выборов на участке стало большое количество молодых семей, сказала наблюдатель.
Жаргалма Карамова подтвердила общереспубликанский тренд на омоложение электората. На участке голосуют избиратели разных возрастов — от тех, кому исполнилось 18 лет, до аудитории 20+ и 30+.
«Активность молодого населения однозначна. Я бы не стала четко разделять их по количеству, но молодежи у нас достаточно много», — резюмировала она.
Ранее Башинформ информировал о том, что в Башкирии стартовал финальный день выборов. По данным регионального ЦИКа, явка на вечер субботы 19 сентября в республике составила 54,64%.
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