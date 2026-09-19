Усадьба Топорниных станет частью маршрута «Башкирского долголетия»

Проект стал победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Исторические поселения». Его реализация началась в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это позволило привлечь 148 миллионов рублей, включая 68 млн из федерального бюджета.
Напомним, усадьбу Топорниных начали восстанавливать после Прямой линии с Главой Башкортостана в 2022 году. Руководитель администрации Кушнаренковского района Марат Латыпов рассказал, что на площади перед усадьбой появится визит-центр с навесом (отправная точка для туристов), универсальный навес для ярмарок и лекций, воссозданный исторический фонтан, сцена-подиум для мероприятий и зона с качелями. На склоне Девичьей горы создадут сеть пешеходных троп, смотровую площадку с видом на реку Белую, восстановленную историческую беседку для отдыха. Также запланированы зона воркаута и детская площадка, чтобы пространство было интересно разным возрастным группам.
Работы на объекте находятся в активной фазе: идет укладка брусчатки, проложены инженерные системы, монтируется освещение. Сейчас активно идёт планировка территории и отсыпка щебнем — формируется каркас будущего пространства.
По словам главы муниципалитета, Девичья гора в Кушнаренково привлекательна еще двумя достопримечательностями: в 10 минутах ходьбы от дворянского гнезда Топорниных есть Парк каменных скульптур, созданный местным жителем, художником Ильфиром Хайруллиным. Над ним «нависает» настоящий самолет Ан-24Б, а со смотровой площадки в этом месте открывается отличный вид на бельские дали.
По всей территории вокруг усадьбы установят стенды, которые расскажут об истории семьи Топорниных и села. Также создадут все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Особое внимание уделено сохранению природного ландшафта: существующие зелёные насаждения постараются сберечь, а дополнительно высадят яблони сорта «Башкирская красавица» (его родиной считается Кушнаренково). Концепцию разрабатывали с активным участием жителей: в 2021 году прошло голосование, где село выбрало территорию для благоустройства, а в процессе работы архитекторы учитывали пожелания сельчан и рекомендации Комиссии по охране памятников истории и культуры Башкортостана.
Радий Хабиров во время общения с корреспондентом «Башинформа» отметил, что проект после его завершения повысит туристическую привлекательность села Кушнаренково.
«Очень красивое здание было, построенное в начале XIX века. Это объект культурного наследия. Надеюсь, будет альтернативная точка досуга для жителей Кушнаренково. Здесь потрясающий вид на Белую. Наведем здесь порядок, я думаю, местные предприниматели и кафе тут откроют. Мы обязательно „Башкирское долголетие“ сюда заведём. У усадьбы Топорниных богатая история. В 2027 году мы проект по благоустройству должны завершить», — отметил Радий Хабиров.
Усадьба Топорниных — одна из старейших сохранившихся дворянских усадеб в Башкортостане. Ее строительство в 1818 году начал подполковник Андрей Топорнин — сын Степана Топорнина, основателя села Топорнино, которое так и называлось до 1936 года. В середине XIX века хозяин имения поменялся, поместье выкупил купец Грибушин. В 1926 году на базе фруктового сада здесь заработала садово-огородная станция, где в том числе выводили новые сорта яблонь и винограда. А в 1931 году на территории имения открылся плодовоовощной техникум.
В годы Великой Отечественной войны здесь располагалась секретная школа разведчиков Коминтерна. В ней из числа выходцев из европейских стран готовили разведчиков для заброски на оккупированные фашистами территории. После войны в усадьбе Топорниных разместилось сельскохозяйственное профессионально-техническое училище.
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