Усадьба Топорниных станет частью маршрута «Башкирского долголетия»

Проект стал победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Исторические поселения». Его реализация началась в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это позволило привлечь 148 миллионов рублей, включая 68 млн из федерального бюджета.

Напомним, усадьбу Топорниных начали восстанавливать после Прямой линии с Главой Башкортостана в 2022 году. Руководитель администрации Кушнаренковского района Марат Латыпов рассказал, что на площади перед усадьбой появится визит-центр с навесом (отправная точка для туристов), универсальный навес для ярмарок и лекций, воссозданный исторический фонтан, сцена-подиум для мероприятий и зона с качелями. На склоне Девичьей горы создадут сеть пешеходных троп, смотровую площадку с видом на реку Белую, восстановленную историческую беседку для отдыха. Также запланированы зона воркаута и детская площадка, чтобы пространство было интересно разным возрастным группам.

Работы на объекте находятся в активной фазе: идет укладка брусчатки, проложены инженерные системы, монтируется освещение. Сейчас активно идёт планировка территории и отсыпка щебнем — формируется каркас будущего пространства.

По словам главы муниципалитета, Девичья гора в Кушнаренково привлекательна еще двумя достопримечательностями: в 10 минутах ходьбы от дворянского гнезда Топорниных есть Парк каменных скульптур, созданный местным жителем, художником Ильфиром Хайруллиным. Над ним «нависает» настоящий самолет Ан-24Б, а со смотровой площадки в этом месте открывается отличный вид на бельские дали.