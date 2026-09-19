Григорий Панин рассказал, как блогеры помогают развивать туризм в Башкирии

Капитан ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин поделился своим опытом путешествий по Башкортостану. Со временем он заметил, что публикации о поездках в социальных сетях стали катализатором развития туристической инфраструктуры в регионе.

Спортсмен отметил, что активно делится впечатлениями не только ради личного удовольствия, но и чтобы показать красоту родного края жителям Уфы и гостям республики. Среди наиболее запомнившихся ему маршрутов — Аскинская ледяная пещера и гора Ямантау с её легендами о секретном бункере.

«Со временем я заметил, что в те места, куда раньше нельзя было проехать, появились дороги», — подчеркнул Григорий Панин на встрече с журналистами в Общественном пресс-центре по выборам-2026.

По его словам, благодаря активному освещению природных достопримечательностей региона в соцсетях блогерами в ранее труднодоступных местах появились дороги, установили указатели и вывески, начала развиваться инфраструктура, увеличился турпоток.