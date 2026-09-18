В Башкирии 104-летняя ветеран проголосовала на выборах

В Иглинском районе 104-летняя ветеран Великой Отечественной войны Райфа Насырова отдала свой голос на выборах депутатов Госдумы. Как сообщила глава районной администрации Гюзель Насырова, сотрудники местной избирательной комиссии пришли к долгожительнице на дом. Райфа Габдрауфовна пожелала молодому поколению счастливой жизни и благополучия Родине.

За плечами Райфы Насыровой — целая история нашей страны. В мае 1942 года она отправилась на фронт в составе 1080-го зенитного артиллерийского полка. С 1943 года служила в 679-м зенитном артиллерийском полку до окончания войны.