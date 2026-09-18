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17:56 (UTC+5), 18 Сентября 2026

В Башкирии 104-летняя ветеран проголосовала на выборах

Сотрудники местной избирательной комиссии пришли к долгожительнице на дом.

Фото: Гюзель Насырова | соцсети главы Иглинского района
Инсаф Хужабирганов
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В Иглинском районе 104-летняя ветеран Великой Отечественной войны Райфа Насырова отдала свой голос на выборах депутатов Госдумы. Как сообщила глава районной администрации Гюзель Насырова, сотрудники местной избирательной комиссии пришли к долгожительнице на дом. Райфа Габдрауфовна пожелала молодому поколению счастливой жизни и благополучия Родине.

За плечами Райфы Насыровой — целая история нашей страны. В мае 1942 года она отправилась на фронт в составе 1080-го зенитного артиллерийского полка. С 1943 года служила в 679-м зенитном артиллерийском полку до окончания войны.

Гюзель Насырова соцсети главы Иглинского района
Гюзель Насырова соцсети главы Иглинского района
Гюзель Насырова соцсети главы Иглинского района
Фото: Гюзель Насырова | соцсети главы Иглинского района
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После войны Райфа Габдрауфовна работала в Балыклыкульской школе Аургазинского района, некоторое время служила инспектором в районе. После переезда в Иглинский район, с 1963 года ветеран трудилась в Красновосходской школе-интернате, учителем трудового обучения. В 1976 году вышла на заслуженный отдых.

«У Райфы Габдрауфовны 39 детей, внуков, правнуков и праправнуков. Она прошла войну, поднимала страну в послевоенные годы, воспитала не одно поколение. И сегодня, в 104 года, остаётся примером настоящей гражданской ответственности. Низкий поклон вам, Райфа Габдрауфовна! Здоровья, тепла и долгих лет рядом с близкими», — отметила глава Иглинского района Гюзель Насырова.

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