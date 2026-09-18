Столетняя односельчанка Главы Башкирии Марьям Исянова отдала свой голос

В селе Сайраново Ишимбайского района проголосовала Марьям Баймухаметовна Исянова. В этом году ей исполнилось 100 лет. Несмотря на почтенный возраст, Марьям Исянова интересуется событиями, происходящими в стране и мире. Узнав, что предстоят выборы в Государственную Думу России, долгожительница заранее предупредила близких о том, что она обязательно должна проголосовать.

Сегодня мобильная группа участковой избирательной комиссии пришла к ней в гости — ветеран педагогики, отдавшая 33 года обучению школьников, сделала свой выбор на дому.

— Я застала Великую Отечественную войну, тяжёлое послевоенное время, смутные 1990-е годы. Россия всегда была сильной, никогда и ни при каких обстоятельствах не преклонялась перед врагом. Я рада, что даже в таком возрасте могу сделать свой вклад в светлое будущее нашей страны, её народа, — сказала Марьям Баймухаметовна.

Справка

Марьям Исянова — педагог, много лет она работала в школе села Сайраново, где родился и вырос Глава Башкирии Радий Хабиров. В этой же школе вместе с ней работали родители руководителя региона.