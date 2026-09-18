Радий Хабиров показал, какими будут фонтаны в парке имени Ленина

В парке имени Ленина в Уфе появятся два светомузыкальных фонтана. Как они будут выглядеть, Глава Башкирии Радий Хабиров показал на своей странице в соцсетях.

«Открываю секрет! Вот такими будут два светомузыкальных фонтана в нашем парке имени Ленина. Всех ждём в День Республики!» — написал Радий Хабиров и пригласил жителей республики увидеть обновлённый парк.

Напомним, День Республики Башкортостан отмечается 11 октября.

Как сообщалось ранее, работы на объекте начались весной 2025 года. Парк имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, поэтому по поручению Главы республики проект находится на контроле специальной рабочей группы Общественной палаты региона.

Справка

Первоначально парк имени Ленина назывался Ушаковским парком, затем был переименован в парк Свободы. В нем были похоронены погибшие в годы революции и Гражданской войны. На месте захоронений ныне располагается мемориал. В 1934 году здесь похоронили также классика татарской и башкирской литературы, народного поэта Башкортостана Мажита Гафури.

В 1951 году в парке установили памятник Александру Матросову. Парк снова был переименован, теперь уже в честь Александра Матросова.

На рубеже 1970–1980-х годов парк снова сменил внешний облик: убрали все аттракционы и старый дореволюционный фонтан. Поскольку рядом с парком находился Дом Обкома КПСС, то парк назвали именем В. И. Ленина, которое он носит и поныне.