Правительство определило праздничные дни на 2027 год

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Как сообщили в пресс-службе кабмина, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. 2 и 3 января в новом году выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие дни, было принято решение перенести их на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.
Нерабочий день также перенесён с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Таким образом, нерабочими в 2027 году будут следующие дни: 21–23 февраля, 6–8 марта, 1–3 мая и 8–10 мая, 12–14 июня, 4–7 ноября.
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