Суббота, 19 Сентября 2026
Уфа
+16 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
14:33 (UTC+5), 18 Сентября 2026

Герой России Денис Чернавин: Выборы – это возможность выразить свою позицию

Фото: Индира Мирхайдарова | предоставлено «Башинформу»
Гульфия Акулова
Прослушать статью:

В Уфе в первый день голосования свой голос отдал Герой России, участник СВО Денис Чернавин. Он пришел на избирательный участок, расположенный в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.
 
Денис Чернавин отметил, что считает участие в выборах возможностью каждого человека выразить свою позицию и повлиять на будущее страны и региона.

«Это вообще важно. Накануне выборов очень сильно разгоняли тему, что от людей ничего не зависит, что не надо приходить на выборы. Я могу сказать, это ожидаемо. Это такая позиция наших врагов из-за рубежа, которые пытаются всячески дискредитировать выборы. Я просто прошу всех прийти, выделить немножко времени и проголосовать. Просто выразить свое мнение», — сказал Денис Чернавин.

Напомним, с 18 по 20 сентября в республике проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва и представителей органов местного самоуправления. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru