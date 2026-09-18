«Это вообще важно. Накануне выборов очень сильно разгоняли тему, что от людей ничего не зависит, что не надо приходить на выборы. Я могу сказать, это ожидаемо. Это такая позиция наших врагов из-за рубежа, которые пытаются всячески дискредитировать выборы. Я просто прошу всех прийти, выделить немножко времени и проголосовать. Просто выразить свое мнение», — сказал Денис Чернавин.
Напомним, с 18 по 20 сентября в республике проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва и представителей органов местного самоуправления. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.
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