В Уфе в первый день голосования свой голос отдал Герой России, участник СВО Денис Чернавин. Он пришел на избирательный участок, расположенный в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.



Денис Чернавин отметил, что считает участие в выборах возможностью каждого человека выразить свою позицию и повлиять на будущее страны и региона.

«Это вообще важно. Накануне выборов очень сильно разгоняли тему, что от людей ничего не зависит, что не надо приходить на выборы. Я могу сказать, это ожидаемо. Это такая позиция наших врагов из-за рубежа, которые пытаются всячески дискредитировать выборы. Я просто прошу всех прийти, выделить немножко времени и проголосовать. Просто выразить свое мнение», — сказал Денис Чернавин.

Напомним, с 18 по 20 сентября в республике проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва и представителей органов местного самоуправления. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.