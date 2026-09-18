Башкортостан к 10 утра дал 100% явку

Они дружно проголосовали в первый же день выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации: пришли на избирательный участок в селе Старые Казанчи в восемь часов утра и выполнили свой гражданский долг на 100 процентов.
Здесь уже стало красивой традицией проводить день выборов как праздник: пройти по деревенской улице с песнями под аккомпанемент гармони.
Сегодня в маленькой башкирской деревне в девяти домах дружно живет 21 человек. Земляки восхищаются их сплоченностью и патриотизмом. Здесь в каждом доме держат скот, ухаживают за птицей, осенью устраивают красивые, шумные уборочные праздники и гусиные субботники. Также деревня славится своими пчеловодами.
Местные жители с энтузиазмом участвуют в мероприятиях по благоустройству, в субботниках, украшают свои дома. Здесь хорошо организуют культурные, спортивные и религиозные праздники, собирая гостей с окрестных сел. Молодое поколение поддерживает и уважает пожилых людей.
Жители деревни Башкортостан пропагандируют трезвый и здоровый образ жизни, заняли первое место в муниципальном этапе конкурса «Трезвое село-2025».
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