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20:47 (UTC+5), 18 Сентября 2026

Башкирия вошла в число лидеров акции «Выбираю чистый воздух»

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Фото: пресс-служба минэкологии Башкирии | предоставлено «Башинформу»
Инсаф Хужабирганов
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Башкирия вошла в число лидеров всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Такую оценку дали региону во время подведения итогов пятого сезона акции в Москве.

Пятый сезон акции стал рекордным за всю историю проекта. Заместитель министра природных ресурсов РФ Максим Корольков озвучил главные цифры. Участники акции прошли 1 миллион 68 тысяч 530 «чистых» километров — это почти в два раза больше, чем год назад, и абсолютный рекорд за всю историю проекта. Благодаря переходу на альтернативный транспорт удалось избежать образования более 200 тонн вредных выбросов.

Стерлитамак стал лучшим среди крупных городов: здесь прошли масштабные заезды и беговые марафоны, а ярким стартом стал «День 1000 велосипедистов» 30 мая — жители и гости города вышли на маршрут, чтобы поддержать акцию. Всего в Башкирии участники прошли более 41 тысячи «чистых» километров, а мероприятия собрали больше четырёх с половиной тысяч человек.

Напомним, в Башкирии в акцию также включились Уфа и Салават. Жители показали, что готовы менять привычки ради будущего.

«Для нас большая честь быть в рядах тех, кто не остаётся в стороне и реальными делами делает воздух в наших городах чище. Наша республика активно включилась в акцию — мы поддержали марафон в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, и жители показали, что готовы менять привычки ради будущего. Особенно приятно, что в номинации «Самое активное предприятие» победила одна из передовых компаний Стерлитамака: когда сотрудники целыми семьями выходят на забеги, ходят пешком и выбирают экологичный транспорт — это и есть настоящая имиджевая история компании. Благодарю всех организаторов за возможность стать частью такого важного движения. Республика Башкортостан и дальше будет поддерживать инициативы по улучшению качества воздуха и сохранению природы для будущих поколений. Поздравляю всех победителей и участников марафона и благодарю за ответственность и неравнодушие — каждый из вас делает осознанный выбор в пользу экологии», — отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.

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