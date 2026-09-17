В районе Башкирии открылся обновленный молодежный клуб

В Янауле открыли обновленный молодежный клуб «Мечта». Об этом сообщил глава Янаульского района Салават Гильмиев.
«Тем самым не только открыли настежь двери, а начали новую главу в жизни нашей молодежи. Теперь у наших парней и девушек есть все возможности для активного общения, творчества и самовыражения. И не только у молодежи. Уверен, клуб потянет и старшее поколение.
Новый фасад, уютные пространства, доступность для всех — всё это сделано с любовью и заботой, так как строители стремились создать уголок, куда будет приятно приходить, встречаться и заниматься любимыми делами. Вперед, наши юные мечтатели, к активной деятельности», — написал Гильмиев.
Напомним, в Башкирии за последние два года открыли 6 новых молодежных пространств «Йәшлек»: молодежный центр «Орбита» в Уфе, аналогичные площадки в Кумертау, Агидели, Мелеузе, Краснокамском и Хайбуллинском районах.
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