В районе Башкирии открылся обновленный молодежный клуб

В Янауле открыли обновленный молодежный клуб «Мечта». Об этом сообщил глава Янаульского района Салават Гильмиев.

«Тем самым не только открыли настежь двери, а начали новую главу в жизни нашей молодежи. Теперь у наших парней и девушек есть все возможности для активного общения, творчества и самовыражения. И не только у молодежи. Уверен, клуб потянет и старшее поколение.

Новый фасад, уютные пространства, доступность для всех — всё это сделано с любовью и заботой, так как строители стремились создать уголок, куда будет приятно приходить, встречаться и заниматься любимыми делами. Вперед, наши юные мечтатели, к активной деятельности», — написал Гильмиев.

Напомним, в Башкирии за последние два года открыли 6 новых молодежных пространств «Йәшлек»: молодежный центр «Орбита» в Уфе, аналогичные площадки в Кумертау, Агидели, Мелеузе, Краснокамском и Хайбуллинском районах.