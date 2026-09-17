В городе Башкирии после обращения жительницы отремонтировали остановку

Одна из жительниц Стерлитамака обратила внимание на поврежденную крышу остановочного павильона, расположенного на улице Машиностроителей. Об этом она написала в соцсетях.

Комментарий неравнодушной горожанки зафиксировала информсистема ЦУР Башкортостана «Инцидент-менеджмент», после чего сигнал передали в стерлитамакскую мэрию.

«Коллеги из администрации города взяли сообщение в работу. К 16 сентября павильон отремонтировали», — прокомментировали в ЦУРе.

Ранее в Уфе отремонтировали лестницу главного входа в НИИ глазных болезней.