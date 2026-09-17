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17:25 (UTC+5), 17 Сентября 2026

В Башкирии ветеран труда Мунавара Ибрагимова отметила 95-летие

Фото: Марат Юсупов | глава администрации Благоварского района
Инсаф Хужабирганов
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Долгожительница из деревни Шарлык Благоварского района Мунавара Ибрагимова отметила 95-летие. Со знаменательным событием юбиляршу поздравил глава районной администрации Марат Юсупов.

Трудовая биография Мунавары Вильдановны неразрывно связана с родным краем и местным колхозом. В тяжелые послевоенные годы она наравне со всеми поднимала хозяйство, работала в полеводстве. За многолетний добросовестный труд ветеран неоднократно награждалась почетными грамотами.

Мунавара Вильдановна воспитала своих детей достойными людьми, привив им главные ценности: честность, уважение к старшим и любовь к родной земле. Сегодня они нашли свое место в жизни, честно работают и крепко стоят на ногах, став надежной опорой для своей матери. Сейчас главное богатство и радость долгожительницы — это ее внуки. Она внимательно следит за их успехами, радуется каждой новой победе молодого поколения и бережно хранит историю большой семьи, рассказал Марат Юсупов.

Ранее супружеская пара из села Башкирии отметила благодатную свадьбу.

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